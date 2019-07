Haters scatenati contro Karina Cascella. Lei replica "L'anoressia è una brutta malattia"

" I social possono diventare pericolosi ", parola dI Karina Cascella. L'ex opinionista di "Uomini e Donne" è l'ultimo personaggio famoso preso di mira dagli haters che ha voluto ribellarsi agli attacchi. Prima di lei lo hanno fatto Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis che si sono divertite a pubblicare scatti ritoccati per vendicarsi degli odiatori del web. Oggi è toccato a lei scagliarsi contro gli haters rei di averla accusata di essere ingrassata.



Karina Cascella, che di recente ha annunciato le nozze con il suo compagno, è entrata nel mirino di alcuni haters dei social che le hanno inviato messaggi di cattivo gusto sul suo aspetto fisico. Lei però non ha voluto dargliela vinta, pubblicando un lungo post su Instagram e rivendicando il diritto delle donne, soprattutto le più giovani e "deboli" di sentirsi belle anche in un corpo non perfetto. " I social sono divertenti, utili per certi versi ma purtroppo per la presenza di alcuni elementi, possono diventare pericolosi. - Spiega lei - Oggi per l’ennesima volta mi hanno scritto che sono ingrassata...Partendo dal presupposto che io sto benissimo con me stessa e non mi tange minimamente un commento di questo tipo, quello che mi preoccupa, sono invece le reazioni delle ragazze magari più sensibili. Perché io sono serena, ma le ragazze più deboli, danno ascolto invece a queste persone e diventano anoressiche. Si tratta di una malattia grave, gravissima e l’eccessiva magrezza, non può e non deve rappresentare l’esempio. Non ci sto e lo dirò sempre a voce alta! Abbiate cura di voi stesse, del vostro corpo e della vostra mente, e non lasciate mai che nessuno vi dica cosa e chi dobbiate essere! ".

Uno sfogo duro e diretto contro chi giudica solo l'aspetto fisico che ha incontrato il parere positivo ma soprattutto il sostegno di altri vip come Taylor Mega che ha commentato: " Brava a parlare di queste cose perchè è un problema che affligge moltissime ragazze ".