Heather Parisi ancora contro Salvini: "Gf? Pensi a lavorare"

Heather Parisi si è scagliata ancora una volta contro Matteo Salvini. La showgirl ha risposto per le rime ad una domanda che il ministro dell’Interno ha posto ai suoi follower sui social. Dopo la fine della 16esima edizione del Grande Fratello, che ha sancito la vittoria di Martina Nasoni, il leader della Lega, grande fan del reality di Canale 5, ha usato Twitter per esprimere tutto il suo disappunto sulla fine del programma.

“ E anche quest’anno – scrive Salvini – è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita ”. Questo l'ironico post arrivato a ridosso del trionfo di Martina. Poche ore dopo, la Parisi non si è fatta sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina al vice-premier.

“ Azzardo una risposta – il tweet della showgirl – al dubbio amletico di Matteo Salvini: ‘Si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??’ Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare ”.

Immediatamente sono arrivate le repliche più disparate alla provocazione social della Parisi. “ Noi invece – scrive Ana – abbiamo guardato la puntata di Report sugli intrallazzi sporchi della Lega e le domande che ci stiamo ponendo sono molto più serie ”.

Heather Parisi: critiche a Salvini, le reazioni social

“ Lei invece – ribatte Viviana – non ha altro da fare? Allora la smetta di commentare le ‘cose italiane’ che non le appartengono... ”. “ Polemica sterile – nota Cristiana – e di basso livello. Sempre peggio cara Heather. Non riesci neppure a capire l’ironia. Del resto solo le persone davvero intelligenti la comprendono ”.