Heather Parisi coi figli alla protesta di Hong Kong, il web la critica: "Irresponsabile"

Prosegue la protesta in piazza a Hong Kong. I manifestanti sono scesi nuovamente per strada per ribadire le loro richieste e tra loro c'era anche Heather Parisi. La showgirl, che da anni vive a Hong Kong, ha partecipato a una delle ultime manifestazioni di protesta insieme ai due figli, pubblicando il video sui social network. Non è la prima volta che Heather Parisi si schiera in difesa della popolazione locale, protestando insieme a loro e condividendo sul web messaggi di sostegno.

Questa volta, però, la ballerina è scesa in piazza accompagnata dai suoi gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, 9 anni. Il popolo social si è così diviso sulla partecipazione dei figli al corteo di protesta. Se per molti, la scelta di Heather Parisi è stata un segno di buona educazione per il futuro dei ragazzi, dall'altra molti si sono scagliati contro di lei, ritenendola una "irresponsabile". Negli ultimi tempi, infatti, le manifestazioni di questo tipo si sono trasformate in veri e propri campi di battaglia, con scontri feroci tra manifestanti e forze dell'ordine. Senza considerare che, attualmente, nella capitale vige il divieto di raduno, quindi gli interventi della Polizia sono all'ordine del giorno. Portare due bambini piccoli, secondo alcuni follower, non sarebbe stato sicuro: " Veramente trovo assurdo esporre dei bambini a situazioni di questo tipo, possono farlo i grandi, portare i bambini è da irresponsabili ", " Non è pericoloso x i bambini? ", " Coraggiosa a portare i bimbi... ", " Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma in questo mondo avariato dove anche la cosa più normale può diventare altro anche io avrei evitato di portare in bimbi dentro una massa simile ". Heather Parisi ha però ricevuto anche messaggi di stima e sostegno per l'impegno profuso da settimane alla causa.