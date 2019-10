Heather Parisi a Verissimo: "Lorella Cuccarini non è niente per me"

Quella tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è una faida lunga una vita. Le due furono messe "contro" per la prima volta da Pippo Baudo e da allora la loro rivalità è sotto gli occhi di tutti. Ci hanno anche giocato su con un programma, “Nemica amatissima”, andato in onda in prima serata su Ra1, che si è chiuso con le polemiche della showgirl americana.

Heater Parisi è tornata a parlare della sua collega nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, 26 ottobre. Se la ballerina americana, che oggi vive a Hong Kong, ha un pregio è quello di essere sempre diretta. La Parisi non è politically correct e non è diplomatica e ne ha dato prova anche nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice, come spesso accade quando la Parisi è ospite in tv, è arrivata a parlare dei suoi rapporti con la Cuccarini, ricevendo una risposta secca. “ Perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me ”, ha affermato Heather Parisi. Silvia Toffanin, col garbo che la contraddistingue, le ha fatto notare di non aver avuto parole piacevoli per la sua collega, ma la Parisi non è arretrata di un passo: “ Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. ”

Nel racconto di Heather Parisi c'è stato anche spazio per la sua vita personale, che non è stata sempre semplice per la showgirl. La donna ha rivelato di aver vissuto un periodo di bulimia: “ Nel periodo in cui a Milano facevo ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare ”, ha ammesso la ballerina.