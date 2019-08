Heidi Klum, bagno in acque proibite a Capri: rischia 6mila euro di multa

Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz rischiano una multa di 6mila euro per un tuffo nelle acque proibite dell’antro di Tiberio, nella celebre Grotta Azzurra di Capri. La top model tedesca si trova nell’isola per festeggiare il matrimonio con il cantante dei Tokio Hotel: un evento blindatissimo che si è svolto sullo yatch “Christina O” appartenuto ad Aristotele Onassis, a pochi passi dai Faraglioni. Ospite della coppia c’era anche Mel B delle Spice Girls, a caccia di relax e riposo nei luoghi più esclusivi dello stivale.

Peccato che i festeggiati, nella giornata di lunedì 5 agosto 2019, abbia deciso di celebrare la loro unione con un bagno poco prima del tramonto. Insieme ad una ventina di persone, come riporta Il Mattino, i due si sono immersi nelle acque dell’antro di Tiberio, la villa sul mare dell’imperatore. Ma in questa zona vige il divieto di balneazione: solitamente il servizio di barche a remi per visitare la Grotta Azzurra termina alle ore 17. Oltre quell’orario, i turisti si tuffano nell’area libera di Gradola o negli stabilimenti privati.

Bagno in acque proibite a Capri: Heidi Klum è recidiva

Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno insistito per tornare in questi luoghi dove hanno trascorso una vacanza da sogno già l’anno scorso. Esattamente 12 mesi dopo, si sono giurati amore eterno e hanno commesso le stesse infrazioni: proprio il 5 agosto 2018, la top model si era immersa nello stesso specchio d’acqua. Senza conseguenze legali.

Stavolta, una pattuglia dei carabinieri di Anacapri ha pizzicato la coppia sulla gradinata che conduce alla grotta via terra. Gli agenti delle forze dell’ordine sono poi rientrati in caserma per stilare il verbale: secondo l’ordinanza del comune, la multa per il bagno in quelle acque può arrivare fino a 6mila euro. Poca roba considerando che il noleggio della “Christina O” è di 634mila dollari a settimana.