Heidi Klum con la gonna strappata mostra il lato b

Chissà cosa ne avrà pensato quello che è ormai il giovane marito di Heidi Klum, il chitarrista dei Tokio Hotel,Tom Kaulitz.

Heidi Klum, professione modella ora presentatrice, ieri ha dato vita ad un siparietto davvero hot mostrando il lato b, dallo strappo di una gonna. Anzi, con il sottofondo di una musica, ha vezzosamente improntato un sexy balletto che ha mandato in tilt la rete.

Heidi non è certo nuova a questi siparietti, più volte è stata ripresa sotto le coperte insieme a Tom, o si è fotografata ad esempio mentre si lavava i denti in topless. Mamma di quattro figli, dopo la separazione da Seal, ha sposato in segreto Tom Kaulit, il chitarrista della band Tokio Hotel di 16 anni più piccolo di lei.

Quest’anno sarà anche giudice in un programma di moda insieme alla nostra Chiara Ferragni. Ma non solo: Haidi ha assicurato le sue gambe per la cifra di due milioni di dollari.