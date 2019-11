Heidi Klum ha lasciato anche quest’anno tutti a bocca aperta

Se esiste una regina della festa di Halloween quella è di sicuro Heidi Klum che ormai da venti anni riesce a stupire con tutti i suoi travestimenti che fanno letteralmente il giro del mondo. Quest’anno, come abbiamo detto, Heidi festeggia i venti anni dei suoi party di Halloween e lo ha fatto in maniera sontuosa.

Un look il suo, che ha richiesto ben 10 ore di lavoro, per far “nascere” una creatura immaginaria a metà tra un’umana e un robot. Tutte le varie fasi del complesso make up, sono state seguite anche dai fan, perché Heidi ha deciso di farlo dentro l’Amazon Store di New York la cui vetrina è stata affollata di gente per tutto il giorno.

Per chi non si trovava però nella grande mela, ha potuto godere di questa incredibile trasformazione tramite il profilo Instagram di Heidi. Con lei anche il giovane marito che si è divertito moltissimo ad osservare la sua trasformazione e si è vestito da astronauta futurista per accompagnarla al party più richiesto della stagione.

Inutile dire che la festa è stata un vero successo e la torta che alla fine ha concluso il party era un dolce celebrativo con le figurine di tutte le sue fantastiche trasformazioni nel corso di venti anni.