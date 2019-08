Heidi Klum in topless su Instagram, offese da parte degli utenti

La modella tedesca Heidi Klum si è concessa uno scatto più osè rispetto alla media e molti utenti le hanno lasciato commenti abbastanza contrariati. Le turbolenze social nei confronti dei vip non si arrestano mai, neppure durante le vacanze estive. Heidi Klum, che da pochissimo è diventata ufficialmente la moglie di Tom Kaulitz dei Tokyo Hotel, ha scatenato una bufera di commenti in merito al suo topless a 46 anni.

Nello scatto pubblicato su Instagram in bianco e nero si intravedono le generose curve e, apriti cielo, sono piovuti commenti negativi: "Sei una madre, c'era bisogno di arrivare fino a questo punto?" le scrive qualcuno, "l'unica cosa che vedo è una bella crisi di mezza età" scrive un altro.

La Klum ha deciso di non rispondere alle critiche ma, appena qualche giorno dopo, la modella ha deciso di pubblicare un'altra foto che mette in mostra il corpo: questa volta il lato B.

La Klum e Kaulitz sono una delle coppie più chiacchierate sui social, proprio per via della loro enorme differenza d'età: 17 anni. Il musicista, però, sembra aver trovato felicità e serenità vicino alla sexy ex top model. In passato la Klum ebbe anche una relazione con Flavio Briatore, dalla quale nacque la figlia Leni (anche se l'imprenditore nostrano non ha mai voluto riconoscere, opponendosi al test del DNA).

La modella, abituata alla malignità di certe persone, un paio di anni fa ha dovuto affrontare anche un commento poco elegante di Donald Trump: "Heidi Klum? Purtroppo non è più da dieci" disse. Da quell'occasione si venne a sapere che il presidente degli Stati Uniti tende a classificare le donne dandogli un voto da uno a dieci.