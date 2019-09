Helen Mirren ripulisce la Puglia dai rifiuti

Helen Mirren ha mantenuto la promessa. L’attrice britannica, 74 anni, è tornata in Puglia ospite della rassegna “I dialoghi di Trani” senza disdegnare di partecipare direttamente al decoro della sua città adottiva. Dall’estate del 2007, reduce dall’Oscar per The Queen, è infatti proprietaria di una masseria cinquecentesca a Tiggiano, in provincia di Lecce.

È qui che scappa appena possibile con il marito, il regista Taylor Hackford, per godersi intensi momenti di relax dai set. Da buona “contadina salentina”, come ama definirsi, l’attrice si è rimboccata le maniche e ha postato su Instagram una foto che ha elettrizzato i suoi 642mila follower. Apparsa in guanti, jeans e sneakers, la Mirren si è trasformata in “spazzina” per ripulire dai rifiuti le zone che circondano la sua Torre Matine.

Helen Mirren: “Una cosa semplice che fa la differenza”

“ Sto raccogliendo la spazzatura sulla strada in Italia – scrive l’attrice sui social – . Io e mia sorella abbiamo trascorso circa un’ora e abbiamo ripulito un lungo tratto. Una cosa semplice ma fa una grande differenza. Per favore non buttate ”. Lo scatto ha raccolto in poche ore oltre 58mila “like” e tantissimi commenti e complimenti per il gesto.

Nel corso dell’incontro a Trani, come riportato da Fame di Sud, Helen Mirren ha affrontato proprio uno dei temi che stanno più a cuore ai pugliesi negli ultimi tempi: il dramma della Xylella e degli uliveti secolari da abbattere.

“ È un disastro – ha spiegato – con cui vivo a stretto contatto, aggravato dai ritardi e dalle bugie della politica. Prima che la situazione peggiori ulteriormente sarebbe necessario che il governo italiano e l’Unione europea adottassero misure per cercare di contenerla e soprattutto per sostenere i piccoli olivicoltori che stanno attraversando un momento difficilissimo ”.