Helena Bonham Carter: "Mio zio ha sedotto la Principessa Margaret"

Nell’immaginario collettivo, la Principessa Margaret è stata un’icona pop, soprattutto per coloro che hanno vissuto soprattutto negli anni della sua giovinezza.

Nelle narrazioni che si sono susseguite - compresa la serie tv “The Crown” o film come “Una notte con la Regina” - Margaret appare come eccentrica rispetto all’etichetta della Royal Family, affascinante e rubacuori, quasi un sogno erotico per tutti i britannici. Un possibile tassello dal passato della Principessa arriva dal DailyMail: avrebbe avuto una relazione con lo zio dell’attrice che ora le presta il volto su Netflix.

Helena Bonham Carter, che interpreta Margaret nella terza stagione di “The Crown”, ha infatti rivelato di una grande amicizia - o forse qualcosa di più - tra la Principessa e suo zio Mark Bonham Carter. I due si conobbero alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’attrice ha lasciato intendere che tra la vera Margaret e il congiunto “ accadde qualcosa ”. “ È strano - ha commentato - praticamente sono uscita con mio zio. […] Sono sempre rimasti buoni amici. Ho delle foto in cui sono insieme e sembrano intimi come una coppia… Sono rimasti amici per sempre ”. Ma Mark Bonham Carter ha quindi sedotto la precedente Royal Princess?

L’esperto Ray Kay afferma che la cronologia è fondamentale per capire se ci sia un fondo di verità nella questione. Helena Bonham Carter ha detto che la relazione tra lo zio e la Principessa Margaret sarebbe stata antecedente a quella con Peter Townsend - che si stima sia iniziata nel 1947, quando cioè Margaret aveva 17 anni.

Mark Bonham Carter e Margaret si incontrarono invece nel 1943 a Windsor, quando lui fu inviato in congedo, dopo essere stato fatto prigioniero di guerra. L’ufficiale fu infatti catturato dai nazisti e rinchiuso in un campo di prigionia a Modena, dal quale scappò in una rocambolesca fuga con altri commilitoni. L’uomo raggiunse le linee britanniche a Bari a piedi e in poco tempo riuscì a essere riportato nel Regno Unito dalle Forze Alleate. Una volta a Londra, fu inviato a Windsor con altri soldati affinché si riprendessero dagli orrori della guerra.

Mark Bonham Carter fu molto apprezzato dalla Royal Family: riusciva a far sorridere il Re Giorgio VI, è stato un grande amico per la Regina Elisabetta II, allora diciottenne, e anche della Principessa Margaret, in cui ballò in almeno due occasioni ufficiali. All’epoca però Margaret aveva solo 13 anni, quindi Kay solleva dei dubbi su una probabile relazione tra i due.

