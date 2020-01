"Ho avuto una storia con Ignazio Moser". Le rivelazioni hot di Antonella Fiordelisi

Il mondo dei social sono un serbatoio infinito di notizie per gli amanti del gossip. E lo sa benissimo Antonella Fiordelisi che, sul profilo instagram e in alcune stories che ha condiviso con i fan, ha rivelato piccanti e succulenti dettagli sulla sua vita privata e sul mondo dello spettacolo. Antonella, fidanzata felicemente con Francesco Chiofalo ed ex tentatrice di Tempation Island, confessa di aver avuto una storia (in passato), con Ignazio Moser. Sì, proprio con l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Le sue confessioni hot non sono passate inosservate, eppure per il momento, da tutti i personaggi che sono stati tirati in causa, non c’è stata nessuna replica.

"Il ragazzo più alto con cui sono stata? Ignazio Moser", afferma la Fiordelisi, rispondendo alla domanda di un suo fan. Non è chiaro se tra i due si sia trattato di un semplice flirt o di una vera e propria love story. Sicuramente Antonella Fiordelisi e Moser si sono frequentati molto prima che l’influencer si innamorasse della sorella di Belen, e quindi ancora prima del Grande Fratello Vip del 2017. Un flirt passeggero, come riformula la stessa ex tentatrice, un flirt però che a quanto pare, la giovane non è riuscita a dimenticare. Non solo Ignazio Moser spunta fra le sue conquiste. Come ha rivelato nelle sue stories di Instagram, Antonella Fiordelisi ha avuto una storia anche con Amedeo Barbato, tronista di Uomini e Donne. "Sono stata fidanzata con due ragazzi. Si, questi per me sono stati importanti – continua -. Ho avuto solo quattro o cinque frequentazioni. Nulla di serio, ci siamo capiti".

Ma queste sue rivelazioni vanno ben oltre i flirt e gli amori passeggeri. La ex tentatrice apre una porta anche sul rapporto e le esperienze che ha avuto con diverse colleghe. In particolar modo di scaglia contro Nilufar Addati e Sabrina Ghio. "Nilufar? Non mi piace per niente. Sabrina? Una vera pettegola. Ha avuto anche da ridire sulla mia storia con Francesco. Patetica", afferma. Ma le ingiurie non sono finite qui. Su Desirèe Madera scocca una frecciata molto pungente. "Non ho mai litigato con lei – afferma -. Ci siamo semplicemente perse di vista. Ci sentiamo spesso ma non ci vediamo da tempo". Entrambe si sono conosciute durante le riprese di Temptation Island. Stranamente la Fiordelesi, spende buone parole per Giulia De Lellis. "Ci siamo incontrare tre anni fa durante Avanti un Altro Vip. Lei è molto umana, umile e carina".