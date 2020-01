Nilufar Addata riappare sui social: "Dovevo correggere il mio seno..."

Mete turistiche da invidia tra paesaggi innevati e località di mare: così i personaggi del mondo dello spettacolo hanno trascorso le loro vacanze di Natale. Diverse le loro modalità relax tutte assolutamente da invidiare. Una vacanza un po’ diversa è stata quella dell’influencer Nilufar Addati che ha approfittato di questo periodo per sottoporsi ad un intervento chirurgico al seno.

Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso la condivisione di alcune stories sulla sua pagina Instagram. La 21enne napoletana ha spiegato ai suoi fan il motivo della sua assenza dai social subito dopo il capodanno: "In questi giorni sono un po’ scomparsa -ha detto la giovane influencer- ma sto benissimo, sono a casa perché finalmente,dopo un paio d’anni di riflessione sulla questione, mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio décolleté, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare".

Nilufar, divenuta famosa grazie alla partecipazione a “ Uomini e Donne ” nel ruolo di tronista, conta sull’appoggio di numerosi fan. Più di un milione i followers che la seguono apprezzandone bellezza, genuinità e spontaneità. Dalla trasmissione l'influencer era uscita in coppia con Giordano Mazzocchi. Poi i due si sono lasciati qualche mese dopo la partecipazione a " Temptation Island Vip " . Proprio poco prima del Natale, alcuni rumors la vedevano nuovamente formare coppia con lui. Notizia prontamente smentita: i due, lavorando per la stessa agenzia, hanno avuto modo di ritrovarsi assieme per motivi di carattere professionale ma nulla di più. A legare gli ex fidanzati ormai è solamente una bella amicizia.

Dopo quelle voci, se ne sono alimentate altre alle quali hanno contribuito molto le amiche della Addati: Giulia Latini e Irene Capuano. Le ragazze hanno infatti detto in alcune stories che avrebbero passato il capodanno a Napoli per via di una "situazione interessante" di Nilufar. Ne sono seguite poi delle immagini con petali di rosa pubblicate dalla diretta interessata e accompagnate dalla frase "love everywhere" . Insomma una serie di elementi che adesso aspettano soltanto di essere confermati. Intanto la bella napoletana tra i suoi progetti ne ha realizzato uno che adesso le consentirà di stare meglio con se stessa.