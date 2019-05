"Ho in mente un nuovo tipo di varietà". Tornare la comicità di Pippo Franco

È stato il conduttore dell’epoca d’oro di Mediaset a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Secondo le ultime indiscrezioni, Pippo Franco sarebbe intenzionato a tornare in tv con un nuovo progetto. Come ha riportato a Libero, il celebre mattatore a 78 anni, vuole sperimentare qualcosa di nuovo attraverso i new media.

"Sto costruendo un programma da trasmettere in diretta su Facebook. La mia idea è quella di creare un nuovo tipo di comicità attraverso il web, proprio come avevo fatto in tv," racconta Pippo Franco. "Lo faccio perché, oggi, non sono particolarmente interessato al tipo di intrattenimento che viene offerto."

Pippo Franco nel corso del tempo, tra il 1992 e il 1995, aveva portato al successo format come La Sai L’ultima? che arrivò a sfiorare persino il 39% di share. E sul ritorno in tv del celebre programma: "Sono contento che hanno intenzione di dare nuova linfa al format. È stato un successo clamoroso fino a quando non è subentrata Natalie Estrada", continua. "L’impostazione originaria era incisiva, cabarettistica, era scoppiettante e professionale. Poi ha cambiato tono. Se mi chiamassero per prendere parte al programma? Non rifiuterei, ma non posso entrare nella mente di chi decide", conclude.