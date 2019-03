La sai l’ultima? Ilary Blasi condurrà con Totti il programma?

Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset. A lei è stata affidata la conduzione del “Grande Fratello Vip”, programma top del Biscione di cui ha condotto ben tre edizioni del reality show. Senza contare il “Wind Summer Festival” e l’evento sportivo “Balalaika”.

Tutti show di grande successo e di grande richiamo mediatico che l’hanno consacrata star di prima grandezza nell’universo televisivo italiano.

Adesso per Mediaset, dopo tante sperimentazioni e nuovi format tv, è ora di guardare al passato, rispolverando un grande classico reso celebre dal comico Pippo Franco che, per tante estati negli anni Novanta, ne assunse la conduzione con grandissimo successo. Stiamo parlando di “La sai l’ultima?”, incentrato sulla gara tra i barzellettisti amatoriali più bravi d’Italia e mandato in onda per la prima volta nel 1992.

“La sai l’ultima?” nelle sue ben 11 edizioni ha visto alternarsi vari conduttori, come la coppia Gerry Scotti e Natalia Estrada fino a quella composta da Lorella Cuccarini e Massimo Boldi che però portò a casa i risultati peggiori in termini di share. Ora l’idea sarebbe quella di affidare a una conduttrice di alto livello come Ilary Blasi, che però conserva un genuino animo romanesco, verace e popolare, che ai telespettatori piace moltissimo, addirittura la presenza del marito Francesco Totti che proprio sulle barzellette che circolavano sul suo conto trasse un libro di grandissimo successo che vendette milioni di copie.

Sarà “La sai l’ultima?” il palcoscenico di lancio della nuova coppia televisiva Blasi e Totti? Lei è bellissima, lui autoironico e ben disposto a farsi prendere in giro. Insieme, così come già nella vita, funzionano benissimo come coppia. Sono anni che i due progettano di lavorare insieme nel mondo dello spettacolo. Aspettavano solo che il campionissimo della Roma e della Nazionale appendesse le scarpette al chiodo.



