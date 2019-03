The Hunt: Ted di How I Met Your Mother a caccia di nazisti

Josh Radnor, cioè Ted di How I Met Your Mother, torna in una serie tv, questa volta va a caccia di nazisti insieme ad Al Pacino.

La serie sarà disponibile su Prime Video di Amazon, si chiama The Hunt e sarà una sorta di Bastardi Senza Gloria ambientata a New York nel 1977. La trama di The Hunt è la seguente: alti funzionari americani segretamente nazisti stanno cospirando per creare un quarto Reich negli Stati Uniti. Ad impedire che i loro piani vengano realizzati ci penserà un'eclettica banda che inizierà una sanguinosa ricerca per consegnare i nazisti alla giustizia.

Josh Radnor interpreterà Lonny Flash, star del cinema e membro in incognito del gruppo. Insieme a lui Al Pacino, veterano della banda, e Jonah Heidelbaum, interpretato da Logan Lerman (già protagonista del film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo), entrato a far parte del gruppo per fare luce sull’omicidio della nonna.

Come detto, The Hunt in parte ci ricorda Bastardi Senza Gloria, visto il compito dei protagonisti, ma anche L'Uomo nell'Alto Castello, vista la presenza di nazisti intenti ad instaurare un regime negli Stati Uniti.

The Hunt avrà 10 episodi e stando alle notizie fino ad ora disponibili è uno dei progetti più promettenti del prossimo futuro. Oltre ad un cast molto interessante, la serie infatti avrà Jordan Peele, premio Oscar per Scappa - Get Out, alla produzione.