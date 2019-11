Hunters: Al Pacino va a caccia di nazisti nella nuova serie tv Amazon

Al Pacino torna protagonista con Hunters, non un film ma una serie tv targata Amazon.

Al Pacino, non solo film

Il 27 novembre The Irishman debutterà su Netflix: sarà il primo film diretto da Martin Scorsese in cui Al Pacino reciterà insieme ad altre leggende del cinema quali Robert De Niro, Joe Pesci ed Harvey Keitel. Ma nel 2020 lo vedremo protagonista anche di Hunters, una serie tv che sarà disponibile su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Nonostante l’attore sia noto per la sua illustre carriera cinematografica, Hunters non segnerà il suo debutto vero e proprio in una serie tv, infatti in passato è già stato partecipe di un prodotto seriale con Angels in America della HBO.

Per Amazon invece si tratta di un ritorno su di una storia che vede nuovamente protagonista la minaccia nazista. Dopo la recente conclusione de L’Uomo nell’Alto Castello, questa volta tocca ad Hunters, una serie tv in stile “Bastardi senza gloria”.

Hunters, la trama

Hunters racconterà una storia decisamente interessante per trama e cast. Ambientata a New York, nel 1977, la serie è incentrata sulla missione di una banda guidata da Meyer Offerman, interpretato da Al Pacino. Dopo la seconda guerra mondiale alcuni gerarchi nazisti si sono rifugiati in America e qui si nascondo tra la popolazione. Il compito della squadra è quello di evitare che il piano segreto di instaurazione del Quarto Reich negli Stati Uniti si realizzi, dovranno quindi dare la caccia ai nazisti in incognito presenti nel Paese.

“Il male è tra noi e ricordate, all’inizio non è che un puntino dentro di loro, poi diventa una macchia e infine un flagello. Non lo vediamo finché non colpisce, per questo dobbiamo agire ora, prima che tutto ciò a cui teniamo di più venga distrutto”. Queste le parole del personaggio di Al Pacino alla banda, un discorso motivazionale che rientra nelle corde dell’attore come ben sappiamo, da quello fatto nello spogliatoio in "Ogni maledetta domenica", al monologo ne "L’Avvocato del diavolo". I destinatari ora sono i sette componenti della sua squadra che lo affiancherà in questa pericolosa caccia. Tutti con motivazioni diverse ma orientati contro un comune nemico, i protagonisti dovranno quindi agire sotto copertura, complottare e sporcarsi le mani uccidendo se necessario, come ci mostra il trailer.

Cast e produzione

Il cast, oltre ad Al Pacino, comprende volti che abbiamo già avuto modo di conoscere. Sarà una piacevole sorpresa rivedere Josh Radnor, il Ted di How I Met Your Mother, qui in un ruolo decisamente diverso da quello del romantico architetto alla ricerca dell’amore della sua vita. Insieme a questi due vedremo, tra gli altri, anche: Dylan Baker (Spiderman 2 e 3, Homeland), Jeannie Berlin (The Night Of), Saul Rubinek (Person of Interest, Billions), Carol Kane (Io e Annie, ma anche le serie tv Gotham e Unbreakable Kimmy Schmidt).

Altro punto forte di Hunters è la produzione. Ad occuparsene infatti sarà Jordan Peele, uno dei nomi più quotati del cinema degli ultimi anni. Già regista, produttore e sceneggiatore di "Get Out - Scappa" e "Noi", Peele ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale con il primo film nel 2017, inoltre recentemente è stato il presentatore della nuova stagione della storica serie tv fantascientifica "Ai confini della realtà", ancora purtroppo inedita in Italia.