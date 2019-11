I Coldplay per l'ambiente: "Basta tour finché non saranno sostenibili”

I Coldplay hanno interrotto i concerti dal vivo. O meglio, li hanno interrotti fin quando non avranno la certezza che saranno a impatto ambientale zero. Ad affermarlo è stato il frontman Chris Martin in un'intervista alla BBC, confermando la svolta eco della loro musica.

La band ha presentato il suo ultimo lavoro, l'album Everyday Life, ma non lo porterà sui palchi di tutto il mondo. I fan della band erano già pronti a fare la corsa ai biglietti per accaparrarsi i migliori posti durante i concerti-evento da da decenni riempiono gli stadi e i palazzetti ma Chris Martin, portavoce dei Coldplay, ha gelato gli entusiasmi. “ Ci prenderemo un po’ di tempo, un anno o due, per fare in modo che il tour non sia solo sostenibile per l’ambiente, ma anche attivamente utile ”, ha spiegato Martin. Il successo mondiale della loro musica è da sempre sostenuto da concerti sold-out ed è forse questa la strategia della band per sensibilizzare il loro pubblico. Sottraendosi all'attenzione delle platee e spiegando le ragioni profonde della sospensione dei concerti, probabilmente i Coldplay vogliono dare il loro contributo alla causa.

Chris Martin sogna in grande per il futuro e affinché i loro progetti possano realizzarsi hanno necessariamente bisogno di tempo, anche per permettere alla tecnologia e alla scienza di progredire in questo senso: “ Tutti dobbiamo trovare il modo migliore per fare il nostro lavoro, e il nostro prossimo tour sarà il migliore possibile in termini ecologici. Vorremmo fosse a emissioni zero: la parte più difficile è legata ai voli in aereo. Il nostro sogno, poi, è fare un concerto senza che nessuno usi plastica, e alimentato a pannelli solari. ” Everyday Life è l'album della consapevolezza per il gruppo capitanato da Chris Martin, che in queste canzoni ha voluto riversare la presa di coscienza acquisita durante la carriera, fatta di viaggi emozionanti in ogni angolo del mondo. “ Se hai avuto il privilegio di viaggiare in tutto il mondo, allora sai che veniamo tutti dallo stesso posto. Questo disco è il nostro modo per dire che non siamo diversi da ogni altro essere umano ”, ha dichiarato Chris Martin ai microfoni della BBC.

In realtà lo stop ai concerti per i Coldplay sarà a partire dal 2020. Il gruppo ha già preso un impegno importante il prossimo 25 novembre, quando la band si esibirà al Natural History Museum of London. Non una scelta incoerente per la band, perché quel concerto servirà per raccogliere fondi in favore dell'ambiente. Everyday Life è in uscita in tutto il mondo domani, 22 novembre.