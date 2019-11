I dubbi sul viaggio in America di Meghan Markle e del principe Harry

È tutto pronto per l’avventura oltreoceano dei Duchi di Sussex. Meghan Markle e il Principe Harry sono in procinto di lasciare le lande della Gran Bretagna per quelle più calde e assolate della California. La coppia reale infatti trascorrerà a Los Angeles la Festa del Ringraziamento e le vacanze natalizie. Un viaggio di per sé che è stato molto contestato, che ha aizzato una scia di polemiche e dissidi (infondati) fra le mura di palazzo. Dopo innumerevoli pettegolezzi, pare che tutte le chiacchiere attorno al fantomatico viaggio a Los Angeles, si sarebbero trasformate in un nulla di fatto dato che, la stessa Regina Elisabetta, avrebbe dato il suo benestare. I problemi non sono però finiti qui.

Fuggire temporaneamente in America, per Meghan, significa affrontare ben altri problemi che in passato hanno minato la sua immagine a corte. Samantha Markle e il padre Thomas, che hanno rotto qualsiasi tipo di rapporto con la duchessa, potrebbero tornare alla carica sperando di poter trovare un punto di incontro con la giovane attrice. I dubbi sulla finalità del viaggio sono paventati su diversi tabloid inglesi, i quali avrebbero ipotizzato che Meghan sarebbe voltata a Los Angeles per mettere a tacere i suoi problemi familiari. La notizia non è fondata, si tratta solo di speculazioni, ma alla luce di quanto è accaduto nel corso di quest’anno, l’indiscrezione potrebbe trovare un fondo di verità.

Tutti sono a conoscenza delle minacce di Samantha, la quale ha sempre professato di voler pubblicare un libro su Meghan così da sbugiardarla di fronte gli occhi del pubblico, e come tutti sono a conoscenza del fatto che suo padre più volte ha tentato una riconciliazione con la duchessa, trovando però un muro spesso e infrangibile. Agli occhi di tutti, Meghan avrebbe deciso di andare a Los Angeles principalmente per dare agio al piccolo Archie di crescere in un ambiente diverso e di passare qualche giorno insieme a nonna Doria. Anche i duchi potrebbero beneficiare di questo viaggio fuori programma, dato che prenderebbero le distanze dalla vita di Corte dopo tutti gli scandali e le chiacchiere causate dal viaggio in Africa e dal documentario trasmesso sulla tv nazionale. Ma ci sono molti dubbi sulla questione.

Dunque c’è molta curiosità sul viaggio dei duchi di Sussex; se da una parte potrebbe essere un modo per ricaricare le batterie dopo un anno molto intenso, la tentacolare città di Los Angeles potrebbe creare ben altri problemi alla vita di coppia dei duchi. Non resta che attendere ulteriori risvolti sulla questione.