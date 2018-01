I due fidanzati di C'è posta per te: "Milioni dai Trussardi? Non è vero"

Chiara e Giuseppe, i due fidanzatini che si sono giurati amore eterno a C'è posta per te, smentiscono alcune voci circolate sul loro conto dopo la messa in onda della puntata.

Nell'esordio di C'è posta per te, lo scorso 13 gennaio, una delle storie che più ha commosso i telespettatori è quella di Chiara e Giuseppe. È stato lui a contattare la trasmissione per fare una sorpresa alla fidanzata visto che, nella vita vera, non può permetterselo. Giuseppe è stato infatti abbandonato dai genitori prima del compimento del primo anno. La madre, quando aveva 11 mesi, lo ha lasciato davanti casa della nonna che se n'è presa cura con i pochi soldi che aveva. Dunque, niente regali, niente cene fuori, niente in più dell'indispensabile. La fortuna, così come lui l'ha definita, è stata incontrare Chiara. I due ragazzi siciliani si sono fidanzati e, quando la nonna di Giuseppe è venuta a mancare, i nonni di Chiara si sono offerti di farlo entrare in casa loro. Il giovane si rivolge quindi alla trasmissione di Maria De Filippi per promettere alla giovane fidanzata amore eterno. Sorpresa nella sorpresa, in studio anche Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi, entrambi molto amati dalla ragazza.

Dopo la messa in onda delle trasmissione, registrata diversi mesi fa, in molti hanno messo in dubbio la veridicità della storia raccontata, anche spulciando i profili social dei ragazzi. A chiarire alcuni dubbi è Chiara: " Abbiamo aperto un negozio di rivendita di caffè che si trova a Palermo - ha spiegato a Fanpage.it - Si tratta di un'idea che avevamo già da tempo e abbiamo iniziato a metterla in pratica e a procedere con i preparativi appena ne abbiamo avuto l'opportunità, per poi aprire nell'ottobre scorso ".