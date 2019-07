I Ferragnez in Giappone, ma il web attacca i loro look: "Due peracottari"

Chiara Ferragni e Fedez, con il piccolo Leone, si stanno godendo dei giorni di vacanza in Giappone, ma i look sfoggiati per visitare alcuni luoghi culto del Paese non hanno affatto convinto i loro follower.

Sono stati soprattutto gli outfit della influencer a far storcere il naso a chi la segue sui social: gli abiti super colorati, le parrucche da Sailor Moon, le t-shirt oversize ricche di stampe multicolor e i pantaloncini in lattice, non sono piaciuti a numerosi internauti che, come di consueto, non hanno esitato ad esprimere i loro giudizi al vetriolo sui Ferragnez. Così, notando i look scelti da Chiara e dal marito Fedez per visitare Meiji Jingu e Akihabara, gli hater più agguerriti si sono scatenati.

“Min... tutti i soldi che hai sembra che indossi vestiti presi dalla Caritas”, “Ma dove sei finita?!? Influencer??? Mi auguro di no, che si prendano le distanze da questi outfit che proponi! Sembrate alla fiera dei peracottari! Riprenditi... Fedez non ti ha influenzato così bene, se questi sono i risultati...Torna alle tue tradizioni...”, “Ma che pantaloni indossi??? Quelli della spazzatura????”, “Mamma mia che outfit atroci! Menomale che al piccolino avete lasciato uno stile sobrio”, si legge tra i commenti ad uno degli ultimi scatti postati da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram.

Se molti hanno criticato i look troppo appariscenti dei Ferragnez a Tokyo, però, molti altri hanno apprezzato l’ironia con cui la coppia più social di sempre ha deciso di vivere la sua vacanza giapponese. Gli amanti dello Japan Style, infatti, hanno ritenuto davvero “cool” gli outfit scelti dalla Ferragni e da Fedez, che si sono perfettamente integrati con la moda orientale e la tradizione che la contraddistingue.