I Kardashian in Italia per festeggiare un compleanno o forse un matrimonio

Lo aveva promesso Kylie Jenner, figlia di secondo letto di Kriss Jenner e sorellastra delle famosissime Kardashian. Come prima di lei sua sorella Kourtney, è in Italia su uno splendido superyacht tra Capri e Positano per festeggiare il suo 22° compleanno con la famiglia e gli amici più cari.

Con lei ci sono infatti, la figlia Stormi di 18 mesi, il fidanzato Travis Scott, padre di sua figlia, l’ex marito della sorella Kourtney con la nuova fidanzata Sofia Ritchie e la mamma manager Kris Jenner che a 63 anni, è insieme al fidanzato Corey Gamble, di 38.

Tutto il “clan” è partito all’inizio di questa settimana, per concludere poi oggi con una mega festa di compleanno delle milionaria Kylie, che a soli 22 anni è la donna più ricca d’America, con un patrimonio da capogiro. Non si sa però se questo compleanno, sia in realtà una scusa per celebrare un romantico matrimonio tra lei e Travis Scott visto che mentre venivano imbarcati i bagagli sull'aero privato che li ha portati in Italia, si è notato anche un abito da sposa.

Alcune indiscrezioni dicono che nonostante sua sorella Kourtney sia ancora in Italia insieme ai figli anche lei girando su un megayacht, è molto probabile che non si incontreranno, a meno che Kourtney non raggiunga la festa questa sera. Anche l’altra più nota Kardashian, Kim non sarà presente, è infatti in Giappone insieme ai figli e al marito Kanye West , così come non ci sarà Kendall l’altra sorella impegnata con il lavoro di modella.

Molti bagni di folla per loro che sono andati a mangiare dal famoso Paolino a Capri, come riportato dal Daily Mail, deliziandosi tra limoncelli e canzoni napoletane e ad ogni spostamento hanno impiegato decine di guardie del corpo per la loro sicurezza. L’appuntamento è quindi per stasera per capire se verranno soffiate le candeline su una torta di compleanno o verrà tagliata una torta di matrimonio.