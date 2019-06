I Middleton non volevano Meghan Markle al matrimonio di Pippa

Meghan Markle indesiderata al matrimonio di Pippa Middleton.

L’Express racconta come la duchessa di Sussex abbia dovuto fronteggiare numerosi ostacoli per coronare la sua fiaba d’amore con il Principe Harry. Uno di questi era legato a una presunta ostilità da parte dei genitori di Kate Middleton: nel 2017 la coppia non avrebbe voluto invitare Meghan alle nozze di Pippa, per paura di essere oscurati da quella star della tv che stava frequentando Harry.

Meghan e Harry non erano ancora fidanzati ufficialmente a quel tempo - le nozze di Pippa furono a maggio 2017, il fidanzamento ufficiale dei Sussex è giunto nel novembre di quell’anno. Da tempo si vociferava però che da un momento all’altro la relazione, nota ai tabloid dal 2016, sarebbe stata ufficializzata.

Alcuni membri della Royal Family furono invitati al ricevimento di Pippa Middleton: tra questi naturalmente la sorella Kate e il Principe William, ma anche la Principessa Eugenia e Harry. La giornalista Emily Andrews ha rivelato che i Middleton temevano che la prima apparizione pubblica di Meghan con Harry avrebbe oscurato il gran giorno della sposa. Ed è solo al ricevimento, non in chiesa, che la duchessa ha fatto in effetti la sua apparizione, scortata personalmente da Harry, per 50 miglia da Kensington Palace. Il duca cercò di essere discreto in quest’occasione, ma fu fermo nel desiderio di arrivare insieme alla sua amata alla festa.

Già nel 2016, Harry e Meghan dovettero dire addio alla loro privacy di coppia, anche se attesero ottobre 2017 per la prima uscita ufficiale agli Invictus Games. Il resto è storia nota: i Sussex sono convolati a nozze a maggio 2018 e il mese scorso è nato il primogenito Archie Harrison.

