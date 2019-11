"I miei figli sono la mia forza". Angelina Jolie riprende in mano la sua vita dopo il divorzio

È sempre bella, è sempre radiosa nonostante i gravi problemi familiari che ha dovuto affrontare di recente. All’età di 44 anni e con una miriade di film di grande successo alle spalle, Angelina Jolie ora decide di prendere in mano la sua vita e voltare pagina dopo il burrascoso divorzio da Brad Pitt. L’attrice, che si sta godendo il successo al cinema di Maleficent 2, si libera di tutti i suoi freni inibitori e si rivela senza veli (letteralmente) in un’intervista per Harper’s Bazaar che, per l’occasione ha dedicato alla bellissima Jolie anche una copertina di tutto rispetto.

E sì, non ci sono più incomprensioni, non c’è più acredine, Angelina ha tutte le intenzioni di tornare a vivere e guardare solo e soltanto alla suo futuro e alla sua salute. "Ora voglio solo pensare ai miei figli. Voglio che crescano in un mondo migliore – esordisce l’attrice -. Mi piacerebbe vivere con loro all’estero e lo farò appena avranno compiuto 18 anni. Adesso devo restare dove il padre ha scelto di vivere". Le liti con Brad Pitt sono un lontano ricordato dato che, già l’estate scorsa, entrambi hanno deposto l’ascia di guerra decidendo di trovare una soluzione per Maddox (18 anni), Pax (15 anni), Zahara (14) Shilah (13) e i gemelli Vivienne e Knox (11 anni).

"Sono stati i miei figli che mi hanno regalato la forza necessaria per affrontare i momenti difficili della vita – aggiunge Angelina Jolie -. Loro conoscono la vera me stessa e mi hanno aiutato a ritrovare la bussola. Come genitori, incoraggiamo i nostri figli ad abbracciare ciò che sono. E purtroppo non possiamo impedire di conoscere l’odio, il rancore, l’angoscia e la perdita. Io però ho permesso che capissero come vivere al meglio nonostante le sofferenze".

Durante l’intervista apre una parentesi anche sui diversi problemi di salute che ha avuto in passato. "Ho delle cicatrici invisibili che non ho paura di mettere in mostra – afferma-. Ce ne sono altre che sono invisibili ma che sono difficili da guarire. Adesso però sento il sangue scorrere di nuovo nelle vene". La Jolie conclude con un messaggio di rinascita, per lei e la famiglia. "Se non riesci a vivere la tua vita pienamente prova a identificare cosa ti impedisce di respirare. La lotta è diversa per ognuno di noi".