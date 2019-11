Angelina Jolie si sta riprendendo dal divorzio con Brad Pitt

Angelina Jolie si è aperta in relazione alla fine del suo matrimonio con Brad Pitt.

L’attrice ha iniziato a parlare solo di recente della sua vita personale e, in particolare, del divorzio - le cui ultime battute si stanno consumando solo in tempi recenti. Jolie, come riporta il Mirror, ha affermato in un’intervista di essere sul punto di riprendersi a seguito del “ doloroso ” divorzio.

Jolie ha spiegato di aver “ lottato ” contro il suo dolore e di essersi “ fatta male ”. “ Il mio corpo - ha detto l’attrice - ne ha passate tante lungo l’ultimo decennio, in particolare negli ultimi quattro anni e ho cicatrici sia visibili sia invisibili ”.

Le cicatrici visibili sono naturalmente quelle della doppia mastectomia, cui la donna si è sottoposta come forma di prevenzione del cancro al seno, una misura preventiva consigliata dai medici, data la presenza nel suo organismo di un gene che la predispone alla malattia.

“ Quelle invisibili - ha spiegato ancora Jolie - sono più difficili da combattere. La vita fa molti giri. A volte ti fai male, vedi soffrire coloro che ami e non puoi essere libero e aperto come desidera il tuo spirito. Non è nuovo o vecchio, ma sento che il sangue sta tornando nel mio corpo ”.

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno rappresentato per molto tempo una fiaba d’amore in stile Hollywood: sono stati insieme per 12 anni, due dei quali sono stati anche sposati, dal 2014 al 2016. Hanno avuto sei figli, tre biologici - Shiloh di 13 anni e i gemelli Vivienne e Knox di 11 - e tre adottati - Maddox di 18 anni, Pax di 15 e Zahara di 14. Maddox è in rotta con il padre: il giovane figlio d’arte vive in Corea del Sud, dove studia all’università, e non parla con il padre dai tempi della separazione - anzi qualcuno ha riportato in passato che un litigio in aereo tra Maddox e il padre sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra Brad e Angelina.

Durante l’intervista, Jolie ha anche spiegato che vorrebbe trasferirsi all’estero, ma Pitt si oppone, almeno finché il più giovane dei loro figli non avrà compiuto 18 anni - perché in base a un accordo, i ragazzi devono essere geograficamente disponibili per eventuali visite del padre. L’accordo di divorzio, intanto, non si è ancora concluso perché gli ex coniugi non hanno trovato un compromesso su un’azienda vinicola francese, acquistata in passato con lo scopo di passarla ai figli.

