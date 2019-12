Via i pantaloni, Alessia Marcuzzi incanta ma viene massacrata: “Sei ridicola”

Alessia Marcuzzi è una delle donne più belle della televisione italiana. Dotata di tanta ironia e autoironia, ha saputo coniugare il fascino con la simpatia, dote rara che in parte è alla base del suo successo. Se in tv ha un nutrito gruppo di telespettatori che la seguono nei programmi che conduce, attualmente Le Iene e in primavera (forse) L'Isola dei Famosi, anche sui social ha un folto seguito che attende i suoi aggiornamenti. Alessia Marcuzzi raramente delude i suoi follower, ai quali regala spesso scatti hot che ne esaltano la femminilità e la bellezza.

Uno degli ultimi condivisi dalla conduttrice ha conquistato la rete per la fortissima espressione di sensualità trasmessa. Uno degli ultimi post condivisi da Alessia Marcuzzi è probabilmente nato dietro le quinte de Le Iene, prima o dopo la puntata. La conduttrice, infatti, indossa la blusa che i suoi fan hanno potuto ammirare durante l'ultimo appuntamento del programma di Italia Uno. Una camicia-body bianca e nera, molto raffinata e quasi bon-ton, che in puntata la Marcuzzi ha abbinato a un semplicissimo pantalone nero a sigaretta, aderente e segnante. Per spezzare l'armonia cromatica ha optato per un paio di décolleté rosse, lucide, con tacco a spillo vertiginoso, pendant con il rossetto infuocato.

Nello scatto pubblicato da Alessia Marcuzzi prima della puntata si riconosce la blusa e ci sono anche le stesse scarpe. Mancano, però, i pantaloni. La conduttrice ha voluto posare senza, mostrando le sue gambe chilometriche in una posa assai difficile mantenere, che sottolinea l'ottima forma fisica e tonicità della 47enne romana. Ovviamente, i complimenti non si sono fatti attendere nel post condiviso su Instagram. Alessia Marcuzzi ha ricevuto una pioggia di apprezzamenti per il suo stile e la sua eleganza, anche in una tenuta non proprio casta. Nonostante non indossi i pantaloni, però, Alessia è ben lontana da avere anche solo una parvenza di volgarità ma, anzi, dimostra una spiccata armonia. La maggior parte dei messaggi sono di apprezzamento ma non mancano le critiche, anche dure, per aver condiviso uno scatto simile, da alcuni considerato inappropriato.