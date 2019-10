"I pregiudizi? Esistono ancora tra uomo e donna". Il duro affondo di Natalie Portman

Intervenuta al programma BUILD, per presentare il film Lucy in The Sky, Natalie Portman ha discusso apertamente su i rapporti e i comportamenti che ci sono oggi fra uomo e donna. La celebre attrice afferma che esiste un metro di giudizio piuttosto sbagliato per valutare questi comportamenti, e secondo il suo punto di vista, sono fin troppo sessisti.

Il film a cui ha preso parte la Portman, neanche a dirlo, sembra rispondere alle critiche lanciate durante l’intervista. Lucy in The Sky racconta la vita di una donna astronauta che, durante una missione, finisce per innamorarsi di un collega. Una volta tornati sulla Terra, la loro relazione comincia a sgretolarsi considerevolmente a causa dell’opinione della gente. "Il film è molto pungente sotto questo punto di vista – esordisce Natalie Portman -. C’è una doppia linea per giudicare il comportamento fra uomini e donne. Lo stesso modo di fare può essere etichettato in maniera diversa, che tu sia appunto un uomo o una donna. Ed è proprio il disagio che deve affrontare il mio personaggio".

L’attrice non ha mai avuto peli sulla lingua, da sempre ha espresso il suo parere senza mezzi termini, dimostrandosi una donna di spettacolo molto vicina ai temi d’interesse comune. "Nello spazio la mia Lucy si comportata come farebbe una persona intelligente: rispettando il suo ruolo – continua -. Appena compie un errore viene rimproverata ed etichettata come una donna incosciente, quando in realtà non è così. Noi siamo uguali. Le qualità devono essere valutate al di là del sesso. Per questo io nel film perdo il controllo. Non ho avuto il giusto trattamento".

Il film arriverà in Italia solo ad inizio del prossimo anno.