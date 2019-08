"I principi sono bugiardi": l'ultima pillola di Giulia De Lellis non convince

I suoi fedeli sostenitori si dicono già in trepidante attesa, in vista dell'uscita del suo discusso libro sulle corna dal titolo "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)". Parliamo di Giulia De Lellis e il prossimo 17 settembre uscirà il suo primo libro, co-scritto con la collaborazione speciale di Stella Pulpo, l'autrice a cui l'ex corteggiatrice del dating-show di Maria De Filippi avrebbe spifferato dei curiosi dettagli sui tradimenti subiti dall'ex Damante. E diverse ore fa la De Lellis ha condiviso su Instagram una foto, a corredo della quale ha riportato una descrizione sibillina, che potrebbe rivelarsi l'incipit del suo libro in arrivo: "Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute! – Cit. Le corna stanno bene su tutto (Lo sapete che ho scritto un libro?!)". Ma c'è chi, tuttavia, sembra proprio non approvare la pubblicazione della sua prima opera scritta.

Giulia De Lellis criticata come autrice

L'ultima anticipazione riportata in rete dall'ex volto di Uomini e donne, Giulia De Lellis, ha diviso letteralmente a metà l'opinione del web. Da una parte c'è chi si dice impaziente di leggere il libro in arrivo dell'influencer e dall'altra c'è chi, invece, critica fortemente l'ex di Damante. "Ma lo sai che non l'hai scritto tu il libro?", si legge infatti tra le molteplici critiche giunte sotto l'ultimo post di Giulia. E ancora: "Il problema non è che hai scritto un libro... Il problema è che ci sono quei poveri dementi che lo leggeranno...".