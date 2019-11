I tutorial make-up di Belen Rodriguez? "Un'idea di suo marito"

È da ormai diverso tempo che Belen Rodriguez condivide sui suoi social i tutorial di trucco, che pare siano molto apprezzati dai suoi fan. L'argentina ha da sempre una vera e propria passione per il trucco, che adesso ha deciso di mettere a disposizione dei suoi amati seguaci per svelare loro qualche piccolo segreto. Il settimanale Chi in edicola ha però svelato che dietro questa scelta potrebbe celarsi anche dell'altro.

Secondo quanto riferito nel settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, quella di Belen Rodriguez potrebbe essere una strategia social per conquistare maggiormente il consenso del pubblico. Pare sia un'idea di suo marito Stefano De Martino per avvicinarsi di più alle tante persone che la seguono. Dare un'immagine più normale di sé, mostrandosi completamente senza trucco prima di iniziare la routine del make-up, dovrebbe servire a dimostrare al pubblico che Belen è esattamente come la stragrande maggioranza delle donne. Il risultato che vorrebbero ottenere i coniugi De Martino è quello di aumentare l'empatia del pubblico nei confronti di Belen Rodriguez, spesso vista come una donna perfetta, un ideale irraggiungibile.

I tutorial di trucco sono al centro di una controversia con la regina delle make-up influencer Giulia De Lellis. Pare che la compagna di Andrea Iannone si sia risentita per la strada intrapresa da Lady De Martino, colpevole forse di aver invaso il campo in lei spopola da ormai tantissimi anni. Da fonti mai confermate pare sia proprio questo il motivo che avrebbe portato Giulia De Lellis al lungo sfogo nelle sue storie di Instagram. A tal proposito solo pochi giorni fa è intervenuta anche Caterina Balivo, schieratasi dalla parte della showgirl argentina. “ Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis ”, aveva dichiarato la conduttrice napoletana svelando un curioso retroscena sull'argentina: “ Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole. ”

Tuttavia pare non ci sia solamente una strategia di comunicazione legata all'immagine della showgirl argentina dietro la scelta di intraprendere la strada dei tutorial di trucco. A quanto si apprende dal settimanale Chi, infatti, questa sarebbe anche una mossa di marketing per preparare al terreno in vista del lancio di un prodotto cosmetico firmato da Belen Rodriguez in un prossimo futuro.