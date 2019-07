Per i vent' anni di matrimonio Beckham regala alla sua “regina Victoria” il Castello di Versailles

David e Victoria Beckham hanno festeggiato in grande stile il loro ventesimo anniversario di matrimonio con un tour privato della Reggia di Versailles in Francia.

La coppia è apparsa felicissima e innamorata e ha postato sui loro profili Instagram parecchi scatti della romantica visita, con Victoria vestita in un candido abito bianco quasi a voler ricordare di essere una sposa. Il giorno prima David Beckham aveva fatto, sempre via Instagram, una dedica molto commovente a Victoria, postando gli scatti di loro due negli ultimi venti anni, dal giorno del matrimonio fino ad una foto corale insieme ai figli.

La scelta del luogo è molto emblematica, perché la reggia di Versailles è stata la principale residenza reale della monarchia francese dal regno di Luigi XIV nel 1682 fino all’inizio della rivoluzione francese nel 1789. Quasi a dire “P orto la mia Regina in un castello degno di lei ”.

Victoria dal canto suo, ha rivelato tutta l’emozione di essere nel castello con un post: “U n tour privato, sogno diventato realtà, noi abbiamo avuto il privilegio di vivere un magico momento a Versailles ”. Come regalo c’è stata anche una copertina di Vogue Germania in cui lei ha parlato della sua decisione di non partecipare alla reunion delle Spice Girls: “ Dire di no richiede coraggio ma io mi sento diversa ora e ho preferito dedicarmi alla famiglia e alla mia azienda ”.

Grandi festeggiamenti anche da parte dei figli della coppia che hanno postato frasi d’amore rivolte ai due genitori. In particolare la piccola Harper ha preparato un bellissimo libricino con tanti disegni della famiglia. Un regalo che ha commosso non poco David che ama particolarmente la sua unica figlia femmina.

E' un papà che le legge le favole, e recenti sono le foto di lui che bacia la piccola sulle labbra in segno di affetto, che però hanno creato molto scompiglio sul web. Ma di questo non si preoccupano perché l’unica certezza tra critiche e haters è che la loro è una famiglia molto unita come ce ne sono poche nel mondo dello spettacolo.