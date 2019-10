Iacchetti scherza con Maria Amelia Monti: "Mi facevi sangue"

Ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Maria Amelia Monti ha ricevuto dei messaggi da due colleghi: uno affettuoso da Gerry Scotti e uno dai risvolti "piccanti" da parte di Enzo Iacchetti.

L'ironico video di Enzo Iacchetti ha rivelato un particolare sconosciuto. "Mi facevi impazzire, anche sangue", ha confessato il mattatore di Striscia la notizia. Il 'signor Enzino', però, ha poi spiegato con precisione il suo "amore" per Maria Amelia Monti: "Ti ho sempre adorata, anche in teatro. Sei stata la prima ragazza che faceva la presentatrice rimbambita. Mi facevi pisciare sotto dal ridere, sei così anche nella vita. Sei una persona straordinaria, una mamma meravigliosa".

Al termine del videomessaggio Maria Amelia Monti ha voluto puntualizzare su un eventuale corteggiamento da parte di Iacchetti: "Ma non è vero, scherzava". "E poi lui era pieno di ragazze, anche molto più belle di lui", ha aggiunto divertita l'attrice.

Anche Gerry Scotti ha voluto manifestare il suo affetto per la collega, con cui ha condiviso per molti anni il set della sit-com Finalmente Soli. A proposito del volto di Caduta libera!, Maria Amelia Monti ha svelato un aneddoto inedito, nato proprio dopo la lunga esperienza professionale insieme: "Mio figlio ha dovuto dire ai suoi compagni di scuola che non era lui suo padre".

Sul fatto che Scotti e Monti fossero considerati dal pubblico come una vera coppia, gli aneddoti sono molti e anche talvolta grotteschi: "Quando è morto mio padre anni fa, quello delle pompe funebri mi chiese se gli ricordavo il mio “topo”, convinto che assomigliasse a Gerry Scotti. Ma era un momento fuori luogo".

Ma non solo, Maria Amelia Monti ricorda anche un'altra storiella bizzarra: "Una volta fermai la macchina per vomitare e mi fermarono per chiedermi di Gerry Scotti". La presenza del conduttore sembra essere costantemente incombente sulla vita della comica.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?