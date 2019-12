Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si sposano, ma restano insieme

Dopo una settimana di trepidazione, gli spettatori di Uomini e Donne hanno potuto conoscere la risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri: un “no” con riserva.

La storia d’amore tra i due protagonisti del trono over di Canale 5 sta tenendo incollati gli spettatori al piccolo schermo. Ida e Riccardo, infatti, potrebbero essere considerati la versione giovane di Gemma Galgani e di Giorgio Manetti: il loro sentimento fatto di continui alti e bassi, liti, riappacificazioni, scontri di fuoco e abbracci appassionati, alimenta quotidianamente la curiosità dei fedelissimi di Uomini e Donne, che non perdono una puntata dedicata a loro.

Negli ultimi tempi, Ida e Riccardo sono stati i personaggi cardine del dating show di Canale 5, soprattutto dopo la riappacificazione che continua a non convincere la dama del trono over. La Platano, che aveva deciso di voltare pagina dopo Guarnieri, è caduta nuovamente ai suoi piedi quando lui le ha scritto una accorata lettera in cui le chiedeva di tornare insieme e riprovarci. Da quel momento, la coppia si è seduta al centro degli studi televisivi raccontando le difficoltà di tornare insieme dopo tanti problemi, scontri e accuse che si sono rivolti, privatamente e pubblicamente, nei mesi precedenti.

Se Riccardo, però, è apparso più propenso al confronto pacifico e alla ricerca di un compromesso che possa accontentare entrambi, Ida è stata spesso accusata di essere una donna tropo “pesante” e, qualcuno, è arrivato a sostenere che le sue perplessità verso il rapporto con il compagno siano semplicemente una manovra studiata a tavolino per continuare a rimanere in televisione. L’ultima, inaspettata, proposta di Guarnieri, però, ha lasciato tutti a bocca aperta: nonostante il loro legame sia molto instabile, lui ha deciso di dimostrarle tutto il suo amore chiedendole di sposarlo e la risposta della Platano è arrivata durante le ultime registrazioni del trono over.

Come anticipato da Ilvicolodellenews, Ida ha deciso di non sposare Riccardo ritenendo il loro rapporto ancora troppo instabile per un passo importante come il matrimonio, ma continueranno a stare insieme tentando di costruire le basi solide per un futuro insieme. Niente fiori d’arancio – almeno per il momento – per la coppia di Uomini e Donne che, con ogni probabilità, tornerà a sedere negli studi di Mediaset nelle prossime puntate.