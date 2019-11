Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo in crisi?

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a tenere vivo l’interesse degli spettatori del trono over di Uomini e Donne che si sono appassionati a questa problematica storia d'amore.

La coppia, dopo un periodo di separazione, si è riappacificata decidendo di lasciare la trasmissione per provare a vivere l’amore lontano dai riflettori. Ogni settimana, però, Ida e Riccardo tornano a fare capolino negli studi di Uomini e Donne per aggiornare Maria De Filippi e gli spettatori sull’evoluzione della loro relazione. Da due settimane sembra proprio che il rapporto tra i due non riesca in alcun modo a decollare e, durante le ultime registrazioni del trono over di Canale 5 avvenute nel pomeriggio di sabato 9 novembre scorso, la Platano e Guarnieri sono stati protagonisti dell’ennesimo litigio.

Accomodatisi al centro degli studi televisivi di Mediaset, i due hanno confermato che la relazione procede tra numerosi scontri e svariati momenti di alti e bassi. Sembra quasi, secondo Riccardo, che non siano riusciti ad imparare dai precedenti errori e che proprio non riescano a dare una svolta a quella relazione. Ida, dal canto suo, ha continuato a rimproverare al compagno la mancanza di attrazione nei suoi confronti così come avvenuto già qualche settimana addietro. Come riportato da Ilvicolodellenews, la Platano aveva raccontato a Maria De Filippi di non essere riuscita a baciare Riccardo in modo passionale e di non aver avuto con lui alcun rapporto perché, a letto insieme, lui si è addormentato.

L’intervento di Armando Incarnato riguardo un finto interesse del cavaliere nei confronti della donna, però, ha dato vita all’ennesimo scontro tra i due: Riccardo ha deciso di abbandonare gli studi e Ida lo ha seguito in lacrime. Ad oggi, dunque, sembra che la coppia stia vivendo un periodo di profonda crisi e, secondo qualcuno, l’amore tra loro potrebbe essere davvero finito. Tina Cipollari, infatti, ha invitato entrambi a separarsi in maniera definitiva convinta del fatto che sia solo amici e non più amanti. Contraria, invece, la De Filippi, che ha ritenuto importante il confronto tra loro per una riappacificazione e la costruzione di un futuro insieme. A conclusione delle registrazioni, tuttavia, Ida e Riccardo sono stati avvistati insieme in treno: che siano riusciti a chiarire dopo l’ennesima lite davanti alle telecamere di Canale 5? Ormai, la loro storia assomiglia tanto ad una soap opera.