Ida Platano gela Riccardo: "La proposta di matrimonio? Una follia"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposeranno o no? Al momento è questa la domanda più frequente tra gli appassionati di Uomini e Donne, ormai completamente rapiti dalle vicende sentimentali di due dei protagonisti più amati e noti del trono over. La proposta di matrimonio è arrivata a sorpresa, anche per la donna quando ormai la coppia sembrava aver preso strade diverse.

Tutto è avvenuto in maniera inaspettata negli studi del programma di Maria De Filippi ma, nonostante le telecamere e la pressione del pubblico, la donna non cede ai suoi sentimenti e declina la richiesta di nozze. La controversia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha catalizzato l'attenzione del pubblico, che ora attende gli sviluppi di questa relazione che da quando è nata vive una continua altalena di emozioni. Il “no” di Ida non è stato inflessibile e non è stato secco ma, paradossalmente, è stato dettato dal grande amore della donna nei confronti del suo cavaliere.

La coppia è stata intervistata in questi giorni dalle telecamere di WittyTv, il canale online di Maria De Filippi che segue l'evoluzione dei suoi programmi come una sorta di spin-off web. “ La mia settimana parte da sabato. Prima ho bevuto delle camomille per calmarmi perché ero molto agitata, incredula, mi sembrava una follia. Io a lui non voglio rinunciare. Lo so che è un casino la nostra storia. È difficile perché siamo due persone completamente diverse ”, ha dichiarato Ida Platano. La donna, come ha dichiarato anche durante la puntata di Uomini e Donne, non vuole perdere il suo Riccardo ma desidera mettere solide basi prima di fare un passo importante come il matrimonio e, ancor di più, un figlio.