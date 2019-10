Le Iene, lo scherzo a Juliana Moreira finisce in rissa con la (finta) corteggiatrice di Stoppa

La mente “diabolica” de Le Iene colpisce ancora e vittima del nuovo scherzo degli inviati in giacca e cravatta è Juliana Moreira.

La conduttrice brasiliana è legata all’inviato di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa, da ben 12 anni e, come confessato da lui stesso, lei ha un punto debole: la gelosia. “ Uno dei punti deboli di Juliana è sicuramente la gelosia – ha raccontato il marito a Le Iene - . Lei impazzisce! Sarebbe terribile se una donna mi corteggiasse ”. Conoscendo perfettamente la Moreira, dunque, Stoppa non ha esitato a prevedere la reazione furibonda di Juliana nel caso in cui una donna si fosse avvicinata troppo al suo uomo.

“ Col suo carattere brasiliano, caliente, la picchia – ha spiegato Edoardo a Le Iene - . La complice deve essere una campionessa di arti marziali, perché Juliana si allena tutti i giorni, fa muahi thai, quindi se picchia fa male ”. Le previsioni di Stoppa, dunque, hanno fatto centro: come si apprende dalle anticipazioni sulla nuova puntata de Le Iene, la Moreira non ha esitato a mettere la mani addosso alla finta corteggiatrice del compagno e lo scherzo di Italia 1 si è trasformato in una vera e propria rissa tra donne.

Nel video che anticipa quello che vedremo nella puntata di oggi, 29 ottobre, de Le Iene, Juliana Moreira aggredisce la donna che finge di essere ammaliata da Edoardo Stoppa e, andandole vicino, le alza le mani. Pronto l’intervento del compagno che, consapevole di essere protagonista di uno scherzo, ha tentato di placare gli animi ed evitare il peggio.