Ignazio Moser ammette: "Se litigo con Cecilia, in famiglia sono tutti dalla sua parte”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme dopo quasi due anni, contro le aspettative della maggior parte delle persone che consideravano la loro solo come una storia passeggera. I due sono, invece, più innamorati e complici che mai. È raro vederli separati, sono sempre insieme a ogni evento mondano o a ogni uscita con gli amici. Non si nascondono e soprattutto non celano il loro amore, tanto che capita di frequente che i paparazzi li immortalino in lunghi e appassionati baci scoccati in pubblico.

Intervistato dal settimanale Gente, Ignazio Moser ha raccontato il periodo magico che sta vivendo insieme alla sua donna e di come la sua famiglia apprezzi Cecilia. All'inizio Francesco Moser, grande ciclista del passato e padre di Ignazio, sembrava non gradire la deriva televisiva presa dal figlio e nemmeno la sua relazione con la sorella di Belen. Poi pare che dopo averla conosciuta si sia ricreduto, e che oggi sia particolarmente affezionato alla ragazza. L'intera famiglia Moser ha accolto con grande affetto Cecilia Rodriguez stando alle parole di Ignazio e pare che quando i due hanno un diverbio siano tutti dalla parte dell'argentina, pronti a prendere le sue difese contro il fidanzato.

Ignazio Moser e Cecilia convivono a Milano già da qualche tempo ma non disdegnano di trascorrere spesso delle giornate in Trentino, dove abita la famiglia Moser. Oggi, Francesco titolare di un'azienda vinicola che produce ottimi vini di alta qualità e Ignazio va con piacere a dare una mano quando necessario. La coppia sta vivendo un momento di grande serenità ma ancora non sembra giunto per loro il momento di pensare al matrimonio, tanto meno ai figli. Si godono la spensieratezza e il divertimento, come hanno dimostrato a Capri poche settimane fa, perché per mettere su famiglia hanno tutto il tempo che desiderano e non vogliono avere fretta.