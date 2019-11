Ignazio Moser desnudo a Cortina: le ire di gelosia di Cecilia Rodriguez

Mareggiata in corso tra Ignazio Moser e la sua "morosa" Cecilia Rodriguez? Nelle ultime ore la coppia d'oro del gossip italiano pare sia in rotta di collisione a causa di un atto commesso dal fidanzato della bella argentina. L'ex gieffino, orgoglioso della sua fisicità scultorea, ha scelto di postare una sua foto alquanto sexy su Instagram. Ma lo scatto sensuale non ha affatto ricevuto il beneplacito della showgirl. Solitamente è lei che riscuote il consenso favorevole dei fan, in particolare dalla componente maschile di essi, grazie alle sua avvenente bellezza. La Rodriguez è adusa a stare al centro dell'attenzione medatica e non solo, la popolarità raggiunta in questi anni la conduce in ogni circostanza a essere sempre protagonista della situazione. Si sa, le sorelle Rodriguez fanno il botto! Dall'alto del suo egocentrismo, Cecilia Rodriguez, nonostante sia consapevole del fascino posseduto dal suo compagno, è rimasta basita dinanzi all'enorme clamore che la foto del suo Ignazio ha riscosso sui social.

Lo scatto provocante dell'Ignazio desnudo

In questi giorni il figlio del mito del ciclismo, Francesco Moser, sta trascorrendo delle liete giornate in completa atmosfera di pace nel suggestivo scenario montano di Cortina d'Ampezzo. Tra una palla di neve e l'altra, l'ex gieffino ha deciso di immortalare quegli istanti di serenità. Immerso nella neve, Moser si è fatto fotografare in una mise stile "nature", ovvero posando semi nudo in quel contesto immacolato. Il fidanzato di Chechu nello scatto appare in tutta la sua statuarietà: a torso nudo con in bella mostra una muscolatura turgida e scolpita. Nella parte inferiore del corpo, per pudicizia, ha preferito cingersi i fianchi con un telo bianco per non sconfinare nello sconcio.

Ignazio Moser ha avuto la narcisistica idea di condividere tale scatto intimo con i suoi numerosi fan, postandolo sul suo profilo Instagram. La reazione dei suoi follower è stata superiore alle aspettative dell'ex gieffino. I fan con una grande concitazione hanno potuto ammirare nel dettaglio la forma scolpita e ogni tratto del bel fisico del loro beniamino vip. I commenti approvatori hanno inondato il suo profilo. Dai messaggi espliciti inviati al giovane Moser si evince che le sue fan sono state letteralmente rapite dal fascino emanato da lui. " Wow bellissimo!», "Complimenti, che gran figo!", "Spettacolare!", "50 sfumature di te", "Gnocco vero!", "Sei meraviglioso", "Questa foto va venire caldo!", sono soltanto alcuni dei commenti lusinghieri pervenuti al fidanzato della modella argentina.

Inaspettatamente, lo sportivo ha potuto scorgere tra i messaggi corredanti il suo post, uno che lo ha lasciato sconcertato. Non poteva immaginare la reazione veemente della sua fidanzata. Cecilia Rodriguez, una volta letti i moltissimi complimenti apposti in risposta allo scatto del suo boy friend, ha iniziato ad andare in escandescenza. Il sentimento di gelosia l'ha assalita facendole perdere le staffe. La sorella minore di Belen ha scritto un suo commento severo dettato dal'ira furibonda: "Male, male, malissimo". Pronta la replica al suo commento da parte delle fan sfrenate dell'atleta: "Nooooo, io direi benissimo", "Che bel ragazzo" e "Che fortuna che hai, figlia mia".