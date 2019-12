Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez con una 40enne?

Una nube potrebbe offuscare l'idillio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo il settimanale Oggi, il ragazzo ci avrebbe provato con una nota quarantenne milanese ma avrebbe ricevuto un due di picche; lui nega tutto: "Non sapete cosa scrivere".

Mentre la storia d'amore tra la sorella minore di Belen Rodriguez e il figlio del famoso ciclista sembra procedere a gonfie vele, e c'è chi parla anche di un imminente matrimonio, un rumors lanciato dal settimanale Oggi ha rischiato di mettere tutto in discussione. L'accusa è forte, si parla addirittura di un tentato tradimento.

"Gira voce che il simpatico Ignazio Moser, complice qualche bicchiere di troppo, abbia corteggiato una bellissima quarantenne assai nota nei salotti della Milano ‘bene’, nel ristorante milanese la Salumeria dove entrambi erano a pranzo, seppur in tavoli separati", scrive Alberto Dandolo sul settimanale diretto da Umberto Brindani. Ma la rivelazione non si limita a descrivere un presunto flirt e arriva a parlare di un vero e proprio tentativo di tradimento.

Dopo il "corteggiamento" pubblico sarebbe arrivato un incontro un po' più ravvicinato: "Si sussurra che il cognato di Belen abbia addirittura seguito la dama alla toilette". Secondo quanto riferito dal magazine, il tradimento non si sarebbe concretizzato non per volere di Ignazio Moser, ma per un rifiuto da parte della signora in questione che avrebbe rifilato al modello "un sonoro due di picche".

All'indiscrezione di Dandolo, però, ha deciso di replicare il diretto interessato che ha pubblicato sulle sue Instagram stories una netta smentita della notizia. "Vorrei davvero sapere anch'io che era la 'nota 40enne milanese' che io avrei corteggiato", ha scritto in modo ironico Ignazio Moser. Ma il giovane trentino ha aggiunto anche delle parole ben più dure e nette contro queste presunte rivelazioni e chi le ha riferite: "Se non sapete cosa scrivere lasciate che lo faccia chi ha qualcosa di interessante e soprattutto vero da raccontare".

Con questa dichiarazione Ignazio Moser sembra aver dato per definitivamente chiuso questo gossip pruriginoso. Basteranno queste parole per evitare una dura reazione della passionale Cecilia Rodriguez?

