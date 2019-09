Ilary Blasi accompagna i figli a scuola e festeggia con un ballo

"Quando il gatto non c'è, i topi ballano": stavolta a "ballare" - nel vero senso della parola - è Ilary Blasi che festeggia il ritorno a scuola dei figli scatenandosi sulle note dei Village People.

Tempo di ritornare sui banchi anche per i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. A documentare il primo giorno di scuola ci pensa la conduttrice che, in attesa di tornare sugli schermi di Canale 5 con Eurogames, si gode gli ultimi scorci d'estate e li condivide coi suoi fan su Instagram: Chanel e Cristian Totti sono pronti per tornare a lezione e mamma Ilary li riprende mentre escono di casa.

I ragazzi sono inquadrati di spalle mentre si allontanano dalla madre, che si rivolge a loro con delle dolci parole: "Ciao ragazzi, buona scuola! Mi mancherete! Ciao, ciao!". Ilary li accompagna fino all'istituto scolastico e continua a riprenderli, anche se Chanel e Cristian sembrano voltarsi indispettiti verso la telecamera.

Poco più tardi la Blasi fa ritorno a casa e - smessi i panni di mamma-modello - decide di indossare qualcosa di più comodo: un vestito corto e una vestaglia semitrasparente. Ora, dopo tre mesi passati coi figli, la donna può godersi in solitudine la sua casa e a piedi nudi inizia a scatenarsi sulle note di Ymca dei Village People. A dispetto di quel "mi mancherete!", proferito poco prima, Ilary sembra non sentire affatto il distacco dai figli e ne approfitta per festeggiare la ritrovata "libertà" col brano che più di ogni altro fa muovere i piedi anche ai meno amanti del ballo.

Ancora una volta Ilary Blasi conferma la sua genuinità, la sua ironia e quella voglia di non volersi prendere troppo sul serio. I fan della conduttrice sicuramente apprezzeranno la simpatica gag ma sarebbe interessante anche scoprire la reazione di Cristian e Chanel: gli eredi di Casa Totti come la prenderanno quando scopriranno il vero stato d'animo della loro mamma?

