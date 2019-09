Ilary Blasi come Chiara Ferragni. La foto nasconde un "segreto"

Di rado Ilary Blasi finisce nel mirino dei suoi follower. Da sempre è un personaggio molto amato, apprezzata per la sua bellezza e soprattutto per la sua autoironia. Però a causa di una foto che è stata pubblicata su Instagram, la presentatrice finisce nel mirino dei fan e viene aspramente criticata. Peccato che le accuse rivolte alla Blasi lasciano il tempo che trovano.

La foto incriminata ritrae la moglie di Totti nell’attimo in cui addenta un trancio di pizza. Lei è bella come sempre, anche in abiti casual, ha i capelli raccolti e un paio di orecchini che mettono in risalto il suo viso. Al di là del look di Ilary Blasi, la foto pare mettere in evidenza un dettaglio molto particolare. La presentatrice si gusta con ardore la sua portata, ma la pizza che è ancora nel piatto sembra essere ancora integra.

Una casualità? Un errore voluto? Una volta che la foto è finita online, gli utenti subito si mettono a commentare lo scatto della Blasi; alcuni la prendono in giro bonariamente, altri invece pare che non abbiano apprezzato la foto che la showgirl ha condiviso con il mondo dei social. "Dopo la pizza della Ferragni anche quella della Blasi si rigenera?", scrive uno dei suoi fan. "Mangia uno spicchio ma la pizza resta intera. Beata lei", si legge. Tutti fanno riferimento a uno scatto che lo scorso anno è stato pubblicato da Chiara Ferragni, in cui come Ilary Blasi, l’infuencer aveva postato una foto in cui mangiava un pezzo di pizza, anche se nel piatto la portata non era stata toccata.

Qui in realtà il segreto è ben diverso. La stessa Blasi in una stories che ha pubblicato qualche ora dopo, fa notare che si è trattato di una semplice svista. Lei ha mangiato quella pizza, lo sottolinea con fierezza, e racconta che si è trattato di un effetto ottico causato dal bianco del piatto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.