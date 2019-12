Ilary Blasi chiarisce sull'assenza al tributo a Nadia Toffa

Dopo aver condotto gli Eurogames 2019, in collaborazione con Alvin, Ilary Blasi è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Nelle ultime ore, la Blasi fa parlare di sé per via di alcune sue nuove dichiarazioni, rilasciate in un'intervista concessa a F.magazine, in cui la stessa si è raccontata a ruota libera su vita privata, carriera e famiglia. Recentemente Ilary aveva diviso l'opinione del web, perchè risultata assente alla prima puntata della nuova edizione de Le iene, andata in onda il 1° ottobre. In occasione dell'appuntamento tv in questione, 100 collaboratori, tra i conduttori e gli inviati storici susseguitisi nella storia del noto programma info-satirico, si erano uniti per tenere un tributo in ricordo della compianta "regina delle iene", Nadia Toffa.

“Ero a Londra -ha spiegato nella sua nuova intervista la Blasi, difendendosi così dalle recenti critiche ricevute dagli hater sui social -, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita (la Blasi allude all'invito di partecipazione ricevuto da Le iene, ndr)”. La non presenza della Blasi -riscontratasi alla puntata de Le iene dedicata all'indimenticabile giornalista scomparsa per via di un cancro cerebrale, aveva provocato non poche polemiche. In molti sui social, tra i fedeli sostenitori della Toffa, avevano silurato in rete la Blasi, contestando a quest'ultima di non aver presenziato né ai funerali né alla puntata speciale de Le iene, tenutisi per Nadia.

Oltre ad aver risposto alle recenti critiche giunte per lei sui social, l'intervistata ha spiegato com'è la sua daily routine, ora che fa da moglie e mamma a tempo pieno e vive lontano dai riflettori. “Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di così eccezionale” , ha spiegato l'ormai ex conduttrice del Grande Fratello Vip. Al momento, intende godersi l'amore dei figli e del marito, Francesco Totti. Almeno fino alla fine delle imminenti vacanze natalizie, la Blasi, infatti, non vuole pensare al lavoro, così come confidato da lei stessa a F.magazine: "Al lavoro penserò dopo Natale, la mia festa preferita". E a conclusione della sua ultima intervista, Ilary Blasi ha speso delle parole anche sulla scelta maturata in passato, di lasciare il suo ruolo coperto a Le iene per fare da conduttrice al Grande fratello vip, reality show di Canale 5 che Ilary ha condotto per ben 3 edizioni consecutive: “Oggi quando guardo il programma (Ilary allude a Le iene, ndr), mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose. Mi piace l’idea di mettermi in gioco". L'ex conduttrice del Gfvip, intanto, non è certa che la sua carriera intrapresa in tv possa proseguire, in futuro: "Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio, ma tutto il resto sì".

