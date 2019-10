Ilary Blasi: i fan contestano la sua assenza a Le iene, ma la conduttrice è a Londra

Nella serata dello scorso martedi 1° ottobre, è stata trasmessa la puntata speciale dedicata al ricordo di Nadia Toffa, che ha dato inizio alla nuova stagione de Le Iene, su Italia 1. E per l'occasione 100 collaboratori, tra gli inviati e i conduttori che si sono susseguiti nella storia del format di approfondimento giornalistico info-satirico, si sono riuniti per rivolgere un caloroso saluto alla compianta conduttrice Toffa, scomparsa il 13 agosto dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Un tributo, quello realizzato da Le iene per l'ormai ex iena, che sembra però non essere piaciuto a molti, soprattutto per via dell'assenza di Ilary Blasi e Teo Mammucari riscontratasi in studio. Proprio come la Blasi e Mammucari, anche Luca Argentero e Miriam Leone hanno partecipato solo alla registrazione del video trasmesso in apertura del tributo realizzato per la Toffa, senza però presentarsi fisicamente in studio insieme alla conduttrice del format, Alessia Marcuzzi. Il che è stato fortemente contestato dai telespettatori sui social, tanto da dare vita ad una polemica mediatica. Ad oggi i diretti interessati, la Blasi e Mammucari, non hanno risposto alle ultime critiche ricevute in rete.

Tuttavia, diverse ore fa la consorte di Francesco Totti, Ilary Blasi, ha però fatto sapere ai suoi follower di essere volata a Londra per motivi di lavoro, così come si evince alla visione di quanto la stessa conduttrice ha documentato meticolosamente tra le sue ultime Instagram stories. L'ex conduttrice del Grande Fratello Vip è al momento impegnata a coprire il ruolo di timoniera di EuroGames 2019, il game show che la Blasi conduce in collaborazione con Alvin.