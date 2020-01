Ilary Blasi fa yoga in spiaggia, il web: "A testa in giù, ma te... restano su"

Non riesce a placare gli animi rancorosi degli hater nemmeno quando mostra la sua abilità nel mantenersi in equilibrio a testa in giù, anzi l’ultimo post Instagram di Ilary Blasi scatena ancora una volta le polemiche.

Che cosa ha fatto Lady Totti per meritarsi altre offese sui social? Per qualcuno nulla di grave, ma per alcuni odiatori seriali di Ilary il mettere in mostra alcune abilità non ha fatto altro che spostare l’attenzione su un dettaglio che agli hater incalliti non è passato inosservato.

In vacanza alle Maldive con tutta la famiglia al seguito, la conduttrice ha deciso di salutare il posto incantato in cui ha soggiornato con una lezione di yoga durante la quale ha messo in mostra tutta la sua preparazione. In costume da bagno intero nero, con i capelli sciolti e ancora bagnati, la Blasi è riuscita a mantenersi in equilibrio a testa in giù continuando a fare alcuni esercizi con le gambe. Un’attività, questa, che richiede una estrema preparazione e altrettanta concentrazione, ma che alcuni hater hanno sfruttato per rivolgerle delle feroci critiche.

Il video postato dalla moglie di Francesco Totti su Instagram, infatti, oltre ad essere ricco di commenti positivi per il suo fisico e per la sua grande abilità, è stato sommerso di messaggi polemici (a volte anche volgari) da parte di chi non riesce proprio a sopportare gli atteggiamenti della Blasi (ma continua a seguirla costantemente nelle sue vicissitudini social).

L’attenzione degli hater, infatti, si è concentrata su un dettaglio: il seno di Ilary. “A testa in giù e le tette rimangono su!”, si legge tra i commenti, cui hanno fatto seguito considerazioni dello stesso tenore. “Ci voleva un esperimento gravitazionale per capire quando le tette sono finte?”, “E lei che continua a dire che non si è rifatta nulla...”, “L’unica invidia? Le tette che non cadono nonostante la forza di gravità!”, hanno continuato a scrivere molti hater e a nulla sono valse le repliche di chi ha fatto presente che un esercizio simile richiede molta preparazione e concentrazione. Lei, come di consueto, ha ignorato tutti.