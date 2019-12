Ilary Blasi multata in centro a Roma

Solitamente pensiamo bene prima di rischiare di beccarci una multa. Eppure, per i Vip, non sembra valere la stessa regola. Complice infatti il portafoglio gonfio, si fanno molte meno preoccupazioni visto che, in ogni caso, la contravvenzione si potrà pagare senza problemi. Ed è lunga la lista dei personaggi famosi pizzicati nell'applicare l'italianissima pratica del "parcheggio selvaggio".

Così, poche ore fa, è stata la bellissima Ilary Blasi, moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, a cimentarsi in questa bellissima disciplina.

I paparazzi l’hanno infatti beccata lasciare la sua auto in un punto del centro di Roma dove non poteva proprio sostare. Nonostante la conduttrice Mediaset fosse in giro con una citycar è riuscita ugualmente a creare problemi alla circolazione, ma non è tutto. In compagnia di un’amica, Ilary si stava godendo un pomeriggio in giro per i negozi della Capitale vestita comodissima in tuta. Tuttavia, è solo quando è tornata alla sua auto che ha avuto la brutta sorpresa. A quanto pare, non si sarebbe accorta della segnaletica stradale e, al suo arrivo, ha trovato i vigili intenti a farle la multa. Come se non bastasse, presente anche il carro attrezzi pronto per la rimozione forzata dell’auto.

Ed è solo in questo momento che Ilary Blasi si sarebbe resa conto dell’errore commesso. Così, subito dopo, avrebbe realizzato che non poteva farsi portare via l’auto, visto che sarebbe stato davvero complicato forse tornare a casa. Chiede quindi di evitare la rimozione, ovviamente pagando quanto previsto a chi già è intervenuto. Dopo svariate promesse di non far mai più una cosa del genere, imbarazzatissima avrebbe dunque fatto le sue scuse, riuscendo così a pagare e ad ottenere una soluzione in grado di mettere d’accordo tutti i presenti.

Insomma, per aver parcheggiato in pieno incrocio e con la parte anteriore dell’auto che ingombrava non poco la strada, una piccola via già molto trafficata, soprattutto in questo periodo dell’anno, possiamo dire che Ilary Blasi se la sia cavata egregiamente, considerando che non aveva nemmeno l’autorizzazione per parcheggiare nella zona a traffico limitato. Il tutto per soli 42 euro di multa.

La prossima volta starà più attenta? Difficile a dirsi, visto che questa è già la seconda volta, dopo l’accaduto in via Capo le Case, vicino a Piazza di Spagna, durante il pomeriggio di venerdì 22 novembre 2019, che Ilary Blasi commette una grossa imprudenza. Ma, forse, l’inizio del nuovo anno porterà il dovuto consiglio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?