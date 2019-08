Ilary Blasi si cimenta nel karaoke. Mammucari: "Avevi la voce da film porno"

Teo Mammucari ha voluto festeggiare il suo compleanno con una grande festa a Sabaudia, a cui erano invitati anche Ilary Blasi e Francesco Totti. La famiglia dell'ex capitano della Roma sta trascorrendo proprio nella cittadina del litorale laziale le sue vacanze estive tra cene con amici e sano sport.

Mammucari e Ilary Blasi sono ormai amici da tanti anni. I due hanno condiviso per lungo tempo la conduzione de Le Iene e tra loro si è creato un grande affiatamento, come si evince dai numerosi video condivisi online della festa di Sabaudia. Il momento più esilarante di tutta la serata è stato senz'altro quello del karaoke, dove Ilary Blasi ha dato prova di non essere propriamente una cantante. La conduttrice si è cimentata in alcune canzoni che fanno parte del repertorio storico della canzone italiana ma i risultati sono stati deludenti ma senz'altro divertenti per i tanti ospiti presenti. Sulle note di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, però, Ilary Blasi ha avviato una performance non negativa, tanto da ricevere l'applauso della sala. Ovviamente, Teo Mammucari non ha assecondato l'entusiasmo dei presenti ed è intervenuto con ironia: “ Hai stonato di brutto, come non s’è mai sentito, e avevi un tono della voce da film porno. ” Immancabili a quel punto le risate scroscianti e gli applausi per l'intrattenitore.