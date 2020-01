Incidente per Andrea Damante al ritorno dalle Bahamas: "Ho perso il portafogli"

La vacanza di Andrea Damante alle Bahamas si è conclusa con uno spiacevole incidente che il dj veronese ha raccontato ai suoi follower su Instagram: ha perso il portafogli.

Dopo giorni di relax vissuti insieme alla sua nuova fidanzata Claudia Coppola, che ha presentato ufficialmente sui social proprio in queste ore, Damante ha dovuto fare i conti con un inconveniente non da poco. “ Ragà, vacanza stupenda – ha esordito lui su Instagram - . Però stamattina ho perso il portafogli con tutto dentro. Come al solito eh...Vabbè, ci tenevo a dirlo ”. Il volto crucciato dell’ex tronista ha lasciato intravedere un fastidio non indifferente per l’accaduto, che ha continuato a commentare facendo intendere che nel portafogli ci fossero anche un bel po' di soldi.

“ Spero che qualche buon’anima a Nassau (capitale delle Bahamas, ndr) li spenda bene ”, ha aggiunto Andrea Damante, che ha preferito non dichiarare a quanto ammonta il danno creato dalla perdita del suo portafogli. Accanto a lui, al rientro dalla felice vacanza, la nuova fidanzata Claudia Coppola, che continua a mostrarsi al fianco dell’ex di Giulia De Lellis nonostante molti abbiano messo in dubbio la veridicità del loro rapporto sentimentale.

Nella foto postata da Damante sul suo profilo Instagram in cui si mostra per la prima foto in maniera ufficiale insieme alla nuova compagna, i due sono stati molto attaccati dagli hater. C’è chi ha iniziato a fare paragoni estetici tra Claudia e Giulia De Lellis e chi, invece, ha sostenuto che il flirt sia stato costruito a tavolino per far parlare di sé. La Coppola, tuttavia, benché sia anche stata accusata di essere una bambina rispetto a Damante, ha scelto di replicare con l’indifferenza. Nelle sue Instagram story, intanto, ha continuato a mostrarsi felice e serena al fianco del suo fidanzato, che non ha esitato a riprendere anche in situazioni goliardiche.

Rientrati dalle lunghe vacanze, prima trascorse sulla neve e poi al caldo delle Bahamas, Claudia e Andrea dovranno iniziare a vivere la vita reale, andando incontro agli impegni lavorativi di entrambi che potrebbero tenerli lontani per qualche giorno. In tanti, dunque, sono in attesa di sapere se questa coppia riuscirà a sopravvivere alle incombenze della quotidianità e se, finalmente, il bel Damante sia riuscito a mettere definitivamente la testa a posto dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Solo il tempo, in questo caso, saprà dare le giuste risposte...