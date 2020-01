La prima foto di Andrea Damante con Claudia Coppola, gli hater: “Sembra tua figlia”

La relazione tra Andrea Damante e Claudia Coppola è ormai ufficiale: lui ha mostrato la nuova fidanzata in svariate Instagram story e nelle ultime ore ha pubblicato le prime foto insieme durante una vacanza alle Bahamas.

Questa volta, quindi, pare proprio che Damante stia facendo sul serio. Dopo i brevissimi flirt con Chiara Montemurro e Viviana Vizzini, l’ex di Giulia De Lellis ha deciso di mettere la testa a posto e da qualche settimana fa coppia fissa con la modella Claudia. Mora come la sua ex, ma per molti esteticamente differente dalla influencer con cui Andrea ha vissuto una lunga e travagliata storia d’amore che ha appassionato molti fan e che, poi, è finita sulle pagine del ben noto libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”.

Archiviati, così, i precedenti sentimentali, Andrea Damante ha trovato la sua metà della mela e con lei è volato in America: prima a Miami e, ora, alle Bahamas. Ed è proprio da qui che arriva l’ultimo scatto postato dall’ex tronista su Instagram e che ha scatenato una serie di commenti ironici e pungenti da parte degli hater. Nella foto incriminata si vedono il giovane e Claudia Coppola divertirsi tra le onde ed uscire dalle acque mano nella mano. Un’immagine romantica per alcuni, ma per altri una vera e propria messa in scena.

Qualcuno, infatti, non ha esitato a sostenere che “questa coppia non convince”, mentre molti altri non hanno avuto scrupoli nell’esprimere il proprio parere sull’aspetto estetico di Claudia. “Sembra la figlia”, “Quanti anni ha? 16?”, si legge tra i commenti al post di Damante, “Dalle stelle alle stalle”, ha aggiunto qualcun altro in riferimento alla differenza che ci sarebbe tra la Coppola e la De Lellis. Non sono mancati nemmeno i pareri dei nostalgici, di coloro che sono fermamente convinti che prima o poi Andrea e Giulia torneranno insieme. “Questa ragazza è carina, ma lui con Giulia era molto più bello. I suoi occhi da quando non è più con Giulia non brillano più”, ha scritto un fan, “Tanto farete come Belen e Stefano che alla fine di tutto si sono ritrovati”, si è augurato un altro, “Mi dispiace ma quell’espressione che avevi con Giulia non c’è l’hai con lei... eravate tutta un’altra cosa (niente contro Claudia), ma trasmettete molto poco”, ha voluto far sapere un utente.

Insomma, nonostante le vite della De Lellis e Damante siano andate avanti con due nuovi compagni, pare proprio che una fetta di follower dei “Damellis” non voglia in alcun modo arrendersi. Che la speranza sia davvero l’ultima a morire?