Incidente per Chandler Riggs, ex star di The Walking Dead

La notizia che ha fatto preoccupare i fan della serie "The Walking Dead" è trapelata sui social. E’ stata la madre di Chandler Riggs, giovane preomessa del cinema e della tv di oggi, a condividere sul suo profilo instagram, una foto in cui è ritratta insieme al figlio che è disteso sul letto di un ospedale. A quanto pare l’attore ha avuto un brutto incidente ed è stato necessario il ricovero, ma dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane Riggs è in salute e ha solo qualche contusione ed escoriazioni.

Tutto sarebbe causato per una caduta da cavallo. Chandler Riggs per fortuna indossava l’elmetto così da evitare gravi lesioni celebrali, riuscendo inoltre a evitare eventuali fratture. Solo un brutto spavento. All’inizio i medici ritenevano che la caduta fosse stata più grave del previsto. La madre che è corsa subito al capezzale del figlio, è stata avvisata che la situazione poteva sfuggire al controllo perché, quando Chandler Riggs è stato ricoverato, le sue condizioni erano piuttosto gravi. Dopo i vari esami del caso, si è potuto escludere qualsiasi problema legato alla caduta e tutti, fan compresi, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Gina Ann, madre di Riggs, così ha pubblicato sui social una foto in cui si è fatta ritrarre felice e sorridente insieme al figlio e, in quel modo, ha potuto aggiornare i fan e i media su quanto era accaduto nelle ultime ore. "Grazie al cielo starà bene. Ora sono qui insieme a lui – esordisce su instagram -. Ha una contusione piuttosto brutta, prova ancora un po’ di dolore ma non ha nessuna frattura. Ho preso il primo volo per arrivare a Los Angeles di primo mattino. Pregate con lui insieme a me – e aggiunge -. A causa di quanto è accaduto ho perso persino l’episodio di A Million Little Things".

Chandler Riggs ha appena 20 anni ma, in America, è una vera e propria star. Lanciato dalla serie apocalittica The Walking Dead, in cui ha recitato per ben 77 episodi, ovvero dal 2010 al 2018, dopo un breve periodo di assenza dalle scene, ora è in tv con A Million Little Things, drama ancora inedito qui in Italia, che racconta le la vita di un gruppo di amici fra amori e tensioni familiari. Il giovane attore è uno fra le new entry della seconda stagione, che è tutt’ora in onda negli States ogni giovedì.