Incidente hot per Romina Carrisi: il vestito si alza durante il ballo

Un divertente siparietto piccante si è consumato nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, Romina Power e la figlia Romina Carrisi, ed è proprio quest’ultima la protagonista di un involontario incidente hot. Mamma e figlia entrano in studio a ritmo di musica e iniziano a ballare insieme a due ballerini del programma. L’entrata è coreografica e il ballo coinvolgente, ma la giovane Carrisi (che in una recente intervista ha detto di sentirsi vittima di pregiudizi) indossa un vestitino decisamente troppo corto per non diventare pericoloso.

Infatti, colpa dei troppi volteggi fatti fare dal ballerino di turno a Romina Carrisi, la figlia di Albano è costretta più volte a tirare giù il vestito, cercando di domare le balze ribelli. Ci prova una, poi due volte, ma alla terza il vestito si alza e lascia intravedere il lato B di Romina Junior che, sentendosi osservata, cerca di salvare il salvabile tirando nuovamente giù il vestito. Ma ormai il danno è fatto: il fondoschiena si è visto e delle mutandine neanche l’ombra.

Impossibile sapere se si sia trattato di un effetto ottico (e quindi gli slip ci fossero) o se l’assenza fosse reale, fatto sta che l’incidente hot ha incuriosito il pubblico in studio e quello a casa davanti alla televisione. Probabilmente il vestito si sarà alzato anche qualche volta in più, ma a salvare Romina Carrisi dal bis ci ha pensato la padrona di casa, Mara Venier, anche lei coinvolta nel ballo latino che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori sino alla conclusione del balletto.

