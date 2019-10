Incidente per Jovanotti che mostra i punti sul sopracciglio: "Non è niente”

Piccolo incidente per Jovanotti che, con il sorriso sulle labbra e l’ironia che lo contraddistingue da sempre, ha mostrato ai suoi fan sui social i punti che gli hanno messo sul sopracciglio.

“ Buongiorno!!!! Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità – ha esordito il cantante mostrandosi su Instagram con un evidente cerotto sul sopracciglio destro e l’occhio nero - , e lei me lo ha ricordato ”. Jovanotti, però, non ha chiarito cosa gli sia realmente accaduto e come si sia procurato quella brutta ferita ma, per rassicurare tutti i fan, ha precisato che “non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti”. Lorenzo, poi, è tornato ancora una volta sui social per ironizzare sull’accaduto e mostrarsi con un simpatico cerotto di Hello Kitty utilizzato per coprire la ferita.