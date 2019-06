Incidente per Lorella Cuccarini: "Per colpa di una buca"

"La più amata dagli italiani" non ha nascosto di aver subito un infortunio. Era in strada Lorella Cuccarini, quando a causa di una buca si è accidentalmente schiantata a terra, provocandosi un vistoso livido, visibile nella zona del contorno-occhi, all'occhio sinistro.

Lorella Cuccarini e il post sull'incidente

"Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo, per colpa di una buca” , sono le parole che la conduttrice Lorella Cuccarini ha speso a corredo di una foto condivisa tra le Instagram stories, che la ritrae con l'occhio sinistro gonfio. La showgirl sarebbe tuttavia, secondo i beninformati, in procinto di segnare il suo ritorno in Rai, in qualità di conduttrice del "La vita in diretta" e in collaborazione con Alberto Matano. Alla Cuccarini, inoltre, potrebbe essere affidata anche la conduzione della nuova edizione di "Linea Verde". Bisognerà pazientare fino al prossimo 9 luglio, giornata in cui i rumor sui nuovi progetti televisivi previsti per Lorella Cuccarini potrebbero essere confermati o smentiti dai vertici Rai.

